AİHM, Kavala davası için tarih verdi: Mart ayında ele alınacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala’nın 10 Aralık 2019 tarihli AİHM kararından sonraki tutukluluğu ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan yargı sürecine ilişkin başvuruyu Büyük Daire’ye devretti.

AİHM’de Kavala/Türkiye (no. 2) başvurusuna (no. 2170/24) bakan Daire, 16 Aralık 2025 tarihinde dosyanın Büyük Daire tarafından ele alınmasına karar verdi. Bu bilgi, Mahkemenin internet sitesinde 18 Aralık 2025’te yayınlandı.

Mahkeme, davanın 25 Mart 2026 tarihinde duruşmalı olarak görüleceğini duyurdu.

Taraflardan en geç 26 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı görüşlerini sunmaları istendi.

ÜÇÜNCÜ TARAF MÜDAHALESİ İÇİN SÜRE KISALTILDI

AİHM Başkanı, duruşma takvimi nedeniyle, İçtüzük’te öngörülen 12 haftalık süreyi istisnai olarak 6 haftaya indirdi.

Buna göre, davaya üçüncü taraf olarak müdahil olmak isteyen tarafların, 29 Ocak 2026 tarihine kadar Mahkeme’den izin talep etmesi gerekiyor.

İzin verilmesi halinde, üçüncü tarafların yazılı görüşlerini 12 Şubat 2026 tarihine kadar AİHM’ye sunmaları gerekecek.

AİHM, açıklamanın Mahkeme Yazı İşleri tarafından hazırlandığını ve Mahkeme’yi bağlamadığını belirtti.

Karar ve ek bilgilere AİHM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebileceği kaydedildi.