Airbnb evinde yine 'gizli kamera' skandalı... Hiç umulmadık bir yerden çıktı!

Bir sosyal medya kullanıcısı olan Pauline, Fas’ta kaldığı tatil evinde başına gelen tüyler ürpertici bir olayı TikTok üzerinden paylaştı.

Pauline, 3,5 milyon izlenmeye ulaşan videosunda, arkadaşlarıyla konakladığı Airbnb evinde, banyoya dönük bir çerçevenin içinde bulduğu gizli kamerayı gösterdi.

Paylaştığı ilk videoda, çerçevenin içinde sevimli bir köpek fotoğrafı yer alıyor gibi görünüyor. Ancak plastik kaplamanın hemen arkasında, yuvarlak, lens benzeri bir obje dikkat çekiyor. Pauline videoya “Kamerayı siz de görüyorsunuz, değil mi?” yazısını ekleyerek çerçevenin detaylarını izleyicilere gösterdi. Daha da endişe verici olan şey ise bu çerçevenin bir gün önce orada olmadığını iddia etmesiydi.

ÇERÇEVENİN ARKASINDAKİ USB GİRİŞİ

Olayın ardından Pauline ve arkadaşları çerçeveyi detaylıca inceledi. Çerçevenin arka kısmında bir SD kart girişi, USB bağlantısı ve bir de açma-kapama düğmesi olduğu görüldü. Bu durum, bazı sosyal medya kullanıcılarının bunun sadece dijital bir fotoğraf çerçevesi olabileceği yönünde yorum yapmasına neden oldu.

Ancak Pauline, çerçevede yer alan köpek fotoğrafının ekranda görüntülenen dijital bir görsel değil, basılı bir kâğıt olduğunu fark ettiklerini söyledi. Bu da cihazın sadece görüntü veren değil, görüntü toplayan bir sistem olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Paylaştığı diğer videolarda Pauline, ilk gün eve giriş yaptıklarında çekilen zaman damgalı görüntüleri de gösterdi. Görüntülerde çerçevenin banyoda, doğrudan duşa dönük bir şekilde konumlandırıldığı net olarak görülüyor. Bu durum, çerçevenin tesadüfen konulmadığına dair şüpheleri daha da artırdı.

AIRBNB'DEN AÇIKLAMA

Konuya dair Indy100 sitesine açıklama yapan Airbnb yetkilileri, şu ifadeleri kullandı:

Gizli kameralar, Airbnb'de her zaman yasaktır ve bu tür durumlar son derece nadirdir. Misafirlerin dile getirdiği iddiaları inceliyoruz. Konaklama ücretinin tamamı geri iade edilmiştir.

Pauline ve arkadaşları yaşanan olayı hızla yerel yetkililere bildirdi. Ayrıca TikTok’ta bir kullanıcının “Airbnb bilgisini paylaşır mısın?” sorusuna Pauline şu yanıtı verdi:

Şu an neyi paylaşıp neyi paylaşamayacağımı bilmiyorum, çünkü henüz mahkeme süreci başlamadı. Bildiğim kadarıyla Airbnb durumun farkında ve ev sahibi platformdan men edildi. İlan kaldırıldı. Biz de bir avukat tuttuk.

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, gizli kamera şüphesiyle ilgili, resmi makamların yürüttüğü soruşturma devam ediyor.