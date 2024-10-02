Airbus’tan Türkiye’ye Eurofighter sinyali

Yayınlanma: 02.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.10.2024 - 04:00

Ankara-Berlin hattında Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışı konusunda ikna etme çabaları Avrupalı imalatçı Airbus’ın Türkiye Başkanı Simon Ward’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Beştepe’den yapılan açıklamada görüşmede; ikili ülke ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye saldırıları, Türkiye’nin Avrupa Birligi (AB) üyelik sürecinin canlandırılması ile bölgesel ve küresel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Buna karşın ikilinin Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya ortak yapımı Eurofighter savaş uçağı konusunu da görüştüğü Ankara kulislerinde konuşuluyor.

‘F-16 TESLİMATI ZAMAN ALACAK’

Airbus’ın Türkiye Başkanı Ward ise bir gazeteciye verdiği demeçte “Politik olarak sorunların aşılması için Airbus bu çalışmalara büyük destek veriyor. Eurofighter’ı kısa süre içinde Türkiye’de görebiliriz” açıklamasında bulundu. Cumhuriyet’in ulaştığı Alman diplomatik kaynakları ise konuya ilişkin savunma sanayi ihracat izin sürecinin devam ettiğini belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, komşu Atina karşısında Ankara’nın hava gücünü arttırması gerektiğine işaret ederek Yunanistan’ın hava gücü açısından atılım içerisinde olduğunu söyledi. Karakuş, “Türkiye’den önce ABD’den Blok 70 alabilmek için 150 uçaklık anlaşma yapılmış başka ülkeler var. Belli ki teslimat zaman alacak. Türkiye bir yerde KAAN’ı geliştirme ve devreye sokmaya çalışıyor ancak o konuda da ABD ile bazı sorunlarımız var. Kongre’den geçmesi gereken motor sorunu var. Biz KAAN için 100 civarında motor istiyoruz” dedi.

F-16’ların bedelinin 23 milyar dolar olduğunu anımsatan Karakuş, Türkiye’nin kısa zamanda devreye sokabileceği bir savaş uçağına ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacın Eurofighter tarafından giderilebileceğini söyledi. Karakuş, “Eurofighter iyi bir uçak. Bir çok yönüyle Türkiye’nin ihtiyacını karşılar. 20 uçağın kısa zamanda Türkiye’ye teslimi söz konusu olabilecek. Türkiye, 20 uçağın alımıyla ilgili anlaşmayı yaptığında 20 uçağın daha üretim çalışması başlayacak. Esas engel hep Almanya oldu. Scholz’un ikna olduğu görünümü söz konusu” diye konuştu. Öte yandan Türkiye’nin 20 adet Eurofighter için Almanya ile yaklaşık 5.6 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya varmaya çalıştığı öne sürülüyor.