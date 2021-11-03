Akla gelen soru: Erdoğan yine vazgeçer miydi?

03 Kasım 2021 Çarşamba, 10:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüştü. Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Glasgow'daki iklim zirvesine hareket etmesi beklenirken, Türkiye'ye geri döndü.

Gazetemiz yazarı Barış Doster bugünkü köşesinde "Roma’daki zirveden ne çıktı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Doster yazısında Erdoğan-Biden görüşmesinden somut bir sonuç çıkmadığını, niyetlerin ve beklentilerin konuşulduğuna dikkat çekti.

"ABD KASTEN YAPTI"

Türkiye'nin ısrarla görüşmek isteyen ve randevu talep eden taraf olduğunu vurgulayan Doster, ABD'nin işi "ağırdan aldığını" yazdı. Doster, "Önce Roma’da kısa bir görüşme olabileceğini açıkladı. Sonra görüşmenin, 1 - 2 Kasım tarihlerinde, İskoçya’nın Glasgow kentindeki İklim Zirvesi’nde olabileceğini duyurdu. Sonra tekrar, Roma’da yapılacağını söyledi. Bu durumu, liderlerin yoğunluğuyla, ABD Başkanı’nın dağınıklığı veya kararsızlığıyla izah edemeyiz. ABD kasten yaptı. Çünkü Türkiye’nin ne olursa olsun ABD’yle görüşmek istediğini biliyordu" ifadelerini kullandı.

F-35 OLMADI. F-16 OLACAK MI?

Türkiye'nin ABD’ye 1.4 milyar dolar ödediği F-35 savaş uçaklarını vermediği için tepki gösterdiğini belirten Doster, yazısında şunları kaydetti:

"ABD ise Rusya’dan aldığımız S-400 hava savunma sistemi nedeniyle CAATSA yaptırımları uyguladığı Türkiye’ye, F-35 konusunda geri adım atmayacağını söylüyor. Türkiye’nin gündeme getirdiği 'F-35 vermediniz, bari F-16 verin' önerisi de ABD tarafından henüz onaylanmadı. Hem ABD Başkanı hem de Kongre üyelerinin Türkiye karşıtı tutumu bilindiğinden, kısa vadede sonuç çıkması da beklenmiyor zaten. Nitekim Biden, Kongre’deki sayısal dağılıma işaret etti, hemen sonuç alınamayacağını belirtti."

ERDOĞAN YİNE VAZGEÇER MİYDİ?

Son olarak, Erdoğan’ın, "istenilen güvenlik protokolü standartları yerine getirilmediği" için Glasgow’a gitmeme kararına değinen Doster, yazısını şu sözlerle noktaladı:

"Türkiye’nin Roma zirvesinden beklentisini, ülkemize yönelik bakış açısını ve dış politikadaki durumu gösteriyor. Akla da şu soru geliyor: Biden ile görüşme Glasgow’da olsaydı, Erdoğan Glasgow’a gitmekten yine de vazgeçer miydi?"