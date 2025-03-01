'Aktif tarafsızlığa zarar verir'

Yayınlanma: 01.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.03.2025 - 04:44

Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün eğer “Avrupa’da yeni bir güvenlik mimarisi kurulacaksa bunun Türkiyesiz olmayacağını” söyledi. Cumhuriyet’e değerlendirme bulunan emekli tümamiral Cem Gürdeniz, denge siyasetinin sallantıya girebileceğine işaret etti. Mevcut durumda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı çıkması gerektiğini anımsatan Gürdeniz, “Rusya, Türkiye’nin içinde olacağı böyle bir karara onay vermez.

Zira Ukrayna’da Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemez. Dışişlerimiz bu resmi göreceğinden Ukrayna istese bile barış gücü konusunda gönüllü olmayacaktır. Bu durum zaten 1939’dan bu yana Karadeniz’de devam eden aktif tarafsızlık siyasetimize de zarar verir” dedi. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve sonrası dönemde Rusya ile son derece dengeli siyasi, askeri ve ekonomik ilişkiler sürdürdüğünü aktaran Gürdeniz, “En önemlisi Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi’ni son üç yıldır etkinlikle uygulayan aktif tarafsız Türkiye, Ukrayna topraklarında Rusya karşısında kayıp yaşama riski olacak her türlü kışkırtmaya açık bir konjonktürde barış gücü askeri konumunda bile olsa yer almaz” diye konuştu.