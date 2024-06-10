Alarm seviyesi ikiden üçe çıkarıldı: 800 metreye kül püskürttü

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde patlayan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın yaklaşık 800 metreye kül püskürttüğü bildirildi.

AA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:41
Alarm seviyesi ikiden üçe çıkarıldı: 800 metreye kül püskürttü
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Antara News'un haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinden (PVMBG), Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Yanardağın patladığı ve yaklaşık 800 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi.

Açıklamada, 303 saniye süren patlamaya ilişkin teyakkuzda bulunulduğu vurgulanarak, bölge halkına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Yetkililer, yanardağla ilgili alarm seviyesinin ikiden üçe çıkarıldığını duyurdu.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.


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