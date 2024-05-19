Endonezya'da yanardağ patladı: 7 köy tahliye edildi

Endonezya'nın kuzeyindeki Maluku adalarına bağlı Halmahera adasındaki Ibu Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu yakınındaki yedi köy tahliye edildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:39
Endonezya'da yanardağ patladı: 7 köy tahliye edildi
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Endonezya'nın kuzeyindeki Maluku adalarına bağlı Halmahera adasındaki Ibu Yanardağı'nı yeniden faaliyete geçti.

Patlama sonucu gökyüzüne kül bulutları yükselirken, yanardağ yakınındaki yedi köyün tahliye edildiği bildirildi.

Yetkililer, polis, asker ve arama kurtarma birimlerinden oluşan ortak bir ekibin çevre köylerdeki sakinleri tahliye etmek üzere bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Kamyonetlerle bölgeden tahliye edilen köy sakinleri, gece için acil durum çadırlarına yerleştirildi.

Resmi rakamlara göre 2022 yılı itibariyle Halmahera adasında 700 binden fazla insan yaşamaktaydı.

Endonezya'nın volkanoloji ajansı, yanardağın bu ayın başlarında birçok kez patlamasının ardından Perşembe günü yanardağın alarm seviyesini en yüksek düzeye çıkarmıştı.

Batı Sumatra eyaletindeki en aktif yanardağlardan biri olan Marapi'nin 11 Mayıs'ta şiddetli yağmurun ardından patlamasıyla meydana gelen ani seller ve soğuk lav akıntıları civardaki birçok bölgeyi kaplamış ve 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.


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