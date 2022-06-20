Turistik adada büyük panik: Acil inişte türbülans
Yunanistan'a ait Skiathos Adası'nda korku dolu anlar yaşandı. Alçak iniş yapan uçak türbülansa girdi. Havalimanının yanında bulunan plajdaki insanlar denize düştü ve yaralandı.
İniş yapan uçakların yakından görüldüğü Yunan Adası Skiathos'ta korku dolu anlar yaşandı. Adada bulunan plajın hemen yanındaki havalimanına inmek isteyen uçak türbülansa girdi. Plajda bulunan turistler zor anlar yaşadı.
Türbülansa giren uçaktan savrulan parçalar ve uçağın yaydığı enerji bir grup insanın denize düşmesine neden oldu. 79 yaşındaki bir adam da olay sırasında yaralandı. Yaşlı adamın vücudunda morluk ve sıyrıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alındı.
Skiathos Adası, uçakların yaptığı alçak inişlerle ünlü. Skiathos yetkilileri, insanların havalimanı pistinin etrafındaki alandan uzaklaşmaları için dikkat çekici tabelalar ve uyarılar yerleştiriyor. Buna rağmen birçok turist gelen uçağın fotoğrafını veya videosunu çekmek için alana yaklaşıyor.
Video Haberler
- Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın
- Kırmızı ışıkta cinayet! Sırtından vurdular
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar
- 'Hanımefendi'nin çantasını polis taşıyor
- YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
- 'Hadi oradan sahtekar!'
- 'Erdoğan 15 Temmuz'da açıklayacak'
- Sulama Birliği Başkanı tutuklandı
- 'AK Parti bize koşacak'
- Soylu’nun 'omuz başındaki terörist'
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Yeneroğlu istifa çağrısı yaptı