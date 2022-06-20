Turistik adada büyük panik: Acil inişte türbülans

20 Haziran 2022 Pazartesi, 13:48

İniş yapan uçakların yakından görüldüğü Yunan Adası Skiathos'ta korku dolu anlar yaşandı. Adada bulunan plajın hemen yanındaki havalimanına inmek isteyen uçak türbülansa girdi. Plajda bulunan turistler zor anlar yaşadı.

Türbülansa giren uçaktan savrulan parçalar ve uçağın yaydığı enerji bir grup insanın denize düşmesine neden oldu. 79 yaşındaki bir adam da olay sırasında yaralandı. Yaşlı adamın vücudunda morluk ve sıyrıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alındı.

Skiathos Adası, uçakların yaptığı alçak inişlerle ünlü. Skiathos yetkilileri, insanların havalimanı pistinin etrafındaki alandan uzaklaşmaları için dikkat çekici tabelalar ve uyarılar yerleştiriyor. Buna rağmen birçok turist gelen uçağın fotoğrafını veya videosunu çekmek için alana yaklaşıyor.