Alevi katliamlarına tepki gösterilmişti: Şara yeniden Türkiye’de

Yayınlanma: 12.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2025 - 04:00

Suriye’deki Alevi katliamları sebebiyle Türkiye’ye gelmesine tepki gösterilen Suriye’deki cihatçı hükümetin lideri Ahmet Eş Şara (Colani), Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Suriye’de Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte başa geçen cihatçı terör örgütünü HTŞ’nin lideri ve yönetimin Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara, bu sene dördüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere kabinesinin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile birlikte Antalya’ya geldi. Türkiye’deki çok sayıda demokratik kitle örgütünün Suriye’deki Alevi katliamları sebebiyle ülkeye gelmesine tepki gösterdiği Şara, forum kapsamında açılış törenine katıldı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman e-Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelen Şara, Türkiye ziyaretinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.