Aliyev, Fransa'ya meydan okudu: Barış sürecinde yer alması düşünülemez
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen barış sürecine katılmaması gerektiğini savundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Orta Koridor Boyunca: Jeopolitik, Güvenlik ve Ekonomi" başlıklı uluslararası konferansta konuştu.
İlham Aliyev, Fransa'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen barış sürecine arabulucu olarak katılmasına karşı çıktı.
Aliyev, "Prag toplantısının üzerinden bir hafta geçmeden Fransa Cumhurbaşkanı Macron verdiği bir röportajda Azerbaycan'ı eleştirdi ve bizi yapmadığımız bir şeyle suçladı. Bunu, Fransız Senatosu'nun kabul edilemez ve saldırgan olduğu bilinen kararı izlemiştir. Ardından Fransız Ulusal Meclisi'nin Azerbaycan karşıtı bir kararı daha oldu ve ardından Fransa'nın Frankofon Zirvesi aracılığıyla bize saldırma girişimi oldu. Frankofoni bir insani yardım kuruluşu olduğu için bu kabul edilemez" dedi.
Aliyev, Azerbaycan'ın elinde Fransa'nın Ermenistan ile birlikte hazırladığı hakaretlerle, imalarla dolu bir suçlama metninin bulunduğunu söyledi.
Aliyev, "Tüm bunlar göz önüne alındığında, Fransa'nın barış sürecinde yer alamayacağı açıktır. Bu bizim değil, onların suçu; çünkü ne ABD ne de Rusya resmi düzeyde hiçbir zaman taraf tutmadı. Bu, 7 Aralık'ta toplantı yapılmayacağı anlamına gelmektedir. Diğer alternatiflere de bakacağız. Kimin ve hangi platformda arabuluculuk yapacağını göreceğiz" diye konuştu.
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