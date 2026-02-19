Alkol itirafı sonrası canlı yayın tartışması: Ünlü sunucudan özür geldi

Avustralya’da Kış Olimpiyatları’nı takip eden televizyon muhabiri Danika Mason, canlı yayında kelimeleri toparlamakta zorlandığı görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından özür diledi.

Mason, yayına çıkmadan önce alkol aldığını kabul ederek sorumluluğu üstlendiğini söyledi.

Channel Nine kanalında spor sunuculuğu yapan Mason, canlı bağlantı sırasında konuşurken kelimeleri karıştırdı ve zaman zaman cümlelerini tamamlamakta zorlandı.

Kahve fiyatları ve günün spor gelişmelerini aktardığı sırada yaşanan aksaklıklar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Stüdyodaki sunucuların gülerek tepki verdiği anlar da görüntülere yansıdı.

Bir gün sonra The Today Show programına katılan Mason, yaşananlar için izleyicilerden özür dileyerek, “Durumu yanlış değerlendirdim. Bu benim kendim için belirlediğim standart değil” dedi.

Mason, alkol almasının yanı sıra soğuk hava, yüksek rakım ve yemek yememiş olmasının da kendisini etkilediğini belirterek, “Tam sorumluluk alıyorum ve gerçekten üzgünüm” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN'DAN DESTEK MESAJI

Olay, Avustralya’da geniş yankı uyandırırken Başbakan Anthony Albanese de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Albanese, “Danika’nın yanındayım, burada büyütülecek bir şey yok” diyerek durumun uykusuzluk kaynaklı olabileceğini söyledi.