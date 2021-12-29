Alman bakandan nükleer enerji açıklaması

29 Aralık 2021 Çarşamba, 13:53

Almanya Ekonomik İşler ve İklim Eylem Bakanı Robert Habeck salı günü yaptığı açıklamada, Almanya'daki enerji arzının, ülkenin nükleerden vazgeçme sürecinde ilerlemesine rağmen güvende olduğunu söyledi.

Almanya'daki son üç nükleer santralin işletme ruhsatlarının 2021 yılında sona ereceği ve tesislerin kalıcı olarak kapatılacağı öğrenildi. Kapanmaların en geç 2022 yılının sonunda yapılmasının planlandığı kaydedildi.



FUKUŞİMA FELAKETİ ETKİLİ OLDU



Ekonomik İşler ve İklim Eylem Bakanlığı (BMWi), tesislerin kapatılmasının, 2011'de kabul edilen nükleerden aşamalı çıkışın başka bir önemli aşamasını tamamlayacağını ve ülkedeki nükleer güvenliği önemli ölçüde artıracağını belirtti.



Habeck, "Almanya'daki arzın güvenliği teminat altına alınmaya devam ediyor" diye ekledi.



Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2011 yılındaki Fukuşima felaketinin ardından, aralarında ülkedeki tüm nükleer santrallerin güvenlik denetiminin de bulunduğu bir nükleer ödeme geciktirmesi (moratoryum) başlatmıştı. Bu hamle, Almanya'nın nükleer enerjiden aşamalı olarak çıkışının hızlanmasına yol açmıştı.



Ancak bunun, son yıllarda artan ve uluslararası standartlara göre çok yüksek olan enerji arzının güvenilirliğini etkilemediğini belirten BMWi, "Bunun gelecekte nükleerden vazgeçilmesiyle birlikte yüksek seviyede kalacağını" kaydetti.



YÜZDE 57’Sİ GELENEKSEL



Habeck, "Enerji arzımızın dönüşümünü sistematik olarak ilerletmek önemli. Sürdürülebilir şekilde üretilen elektriğin güvenli bir şekilde tedarik edilmesi, ekonomimizi ve endüstrimizi iklim nötrlüğü ile uyumlu hale getirmek ve böylece sürdürülebilir refah yaratmak için kilit bir ön koşuldur" ifadelerini kullandı.



Federal İstatistik Ofisi'ne göre, Almanya'da üretilen ve 2021'in üçüncü çeyreğinde şebekeye verilen elektriğin neredeyse yüzde 57'si kömür, doğal gaz veya nükleer enerji gibi geleneksel enerji kaynaklarından gelmeye devam etti.

