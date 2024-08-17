Alman basını, kritik mektubu ortaya çıkardı: Bakanlar arasında 'Ukrayna' krizi!

Yayınlanma: 17.08.2024 - 14:01

Güncelleme: 17.08.2024 - 14:01

Alman Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) gazetesi, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a gönderdiği mektubu ortaya çıkardı.

Lindner'in, iki bakana gönderdiği mektupta, "Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımını sınırlamak zorunda kalacağını, çünkü mevcut bütçenin bu amaç için yeni para sağlamadığını bildirdiği" ifade edildi.

Gazeteye göre, bunun nedeni başbakanlık ve maliye bakanlığı tarafından alınan tasarruf tedbirleri. Halihazırda onaylanmış olan askeri teçhizat Kiev'e teslim edilmeye devam edecek, ancak Savunma Bakanlığı'nın ek talepleri Şansölye Olaf Scholz'un talebi üzerine artık desteklenmeyecek.

Gazete, blokajın şimdiden yürürlüğe girdiğine dikkat çekti. Gazete, Almanya'dan Ukrayna'ya planlanan askeri desteğin önümüzdeki yıl neredeyse yarıya inmesini ve 2027'de mevcut miktarın onda birinden daha azına düşmesinin beklendiğini yazdı.

Maliye Bakanı Christian Lindner'in, Ukrayna'ya yönelik fonlarda ciddi bir azalma beklemediği belirtildi. Ona göre gelecekte para, artık federal bütçeden değil, dondurulmuş Rus varlıklarından gelecek.

Gazeteye göre Lindner, Ukrayna'nın bu parayla “askeri ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşılayabileceğini” düşünüyor. Eğer bu başarılı olursa, Berlin'in Kiev'i finanse etmesine bir süreliğine gerek kalmayacak. Ancak gazete, G7 ülkelerinin kararının uygulanmaktan uzak ve yasal olarak tartışmalı olduğunu vurguladı.

Alman hükümetinden bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, Almanya'nın artık Ukrayna'ya destek konusunda herhangi bir söz veremeyeceği bir noktaya geldiklerini söyledi.

Almanya, ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci silah tedarikçisi konumunda. Almanya, gelecekte Ukrayna'ya yaklaşık 28 milyar avroluk harcama yapmayı taahhüt etti.

Ülkede 2025 bütçe anlaşmasına göre, Ukrayna'ya askeri yardım için bu yılki ödeneğin yarısı olan dört milyar avro tahsis edilecek.