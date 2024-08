Ukrayna, Kursk'ta ilerliyor: Köprüyü havaya uçurdu

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’tan bu yana Rusya’nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor.

Ukrayna, Kursk bölgesindeki Seym Nehri üzerinde bulunan stratejik öneme sahip bir köprüyü havaya uçurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, Rus ordusuna ikmal yolunun hedef alındığını belirtti.

Footage of the Ukrainian Air Force dropping the Russian-held bridge over the Seym River at Glushkovo, Kursk Oblast.



At least one fighter-launched glide bomb hit the span, destroying it.