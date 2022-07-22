Alman Dışişleri Bakanı: 'NSU terör örgütüne karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz'

22 Temmuz 2022 Cuma, 15:34

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya’nın Nürnberg ve Münih kentlerine ziyaret gerçekleştirdi.

Baerbock, Nürnberg’deki Kartauser Tor’da (Kartus Kapısı), Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü (NSU) tarafından öldürülen ve aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu saldırının kurbanları için düzenlenen anma törenine katıldı.

Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ve Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König’in de katıldığı törende konuşma yapan Baerbock, "Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü (NSU), özellikle yabancı kökenli insanlarımızı seçerek senelerce katliam yaptı. Nürnberg’de 3 Türk’ü katletti. Biz terör örgütünü dışarda ararken, teröristlerin içimizde olduğunu gecikmelide olsa öğrendik. NSU terör örgütü anıtının önünden geçen öğrenciler dahil tüm insanlar bu anıtı gördüğünde bu örgütün yaptıklarını unutmayacaktır. Bizler NSU terör örgütüne karşı birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Terör nerden gelirse gelsin sorumlulara gereken ceza verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Baerbock, anıta çiçek bırakmasının ardından törenden ayrıldı.