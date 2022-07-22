Alman Dışişleri Bakanı: 'NSU terör örgütüne karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz'
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "NSU terör örgütüne karşı birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya’nın Nürnberg ve Münih kentlerine ziyaret gerçekleştirdi.
Baerbock, Nürnberg’deki Kartauser Tor’da (Kartus Kapısı), Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü (NSU) tarafından öldürülen ve aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu saldırının kurbanları için düzenlenen anma törenine katıldı.
Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ve Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König’in de katıldığı törende konuşma yapan Baerbock, "Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü (NSU), özellikle yabancı kökenli insanlarımızı seçerek senelerce katliam yaptı. Nürnberg’de 3 Türk’ü katletti. Biz terör örgütünü dışarda ararken, teröristlerin içimizde olduğunu gecikmelide olsa öğrendik. NSU terör örgütü anıtının önünden geçen öğrenciler dahil tüm insanlar bu anıtı gördüğünde bu örgütün yaptıklarını unutmayacaktır. Bizler NSU terör örgütüne karşı birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Terör nerden gelirse gelsin sorumlulara gereken ceza verilmelidir" ifadelerini kullandı.
Bakan Baerbock, anıta çiçek bırakmasının ardından törenden ayrıldı.
Video Haberler
- Yine muhalefeti hedef aldı; yine sabır istedi!
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
- İstanbul'da 'suikast hazırlığı' iddiası
- İşte 'casusların' ilk görüntüleri...
- Yol kesip havaya ateş açtılar
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- Diyanet değil ticaret işleri!
- 'Ne ar kaldı ne devlet namusu!'
- Cemaatler inşaatçı oldu