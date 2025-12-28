Alman ekonomisinde şok: İş bulmak zorlaştı

Almanya’da iş bulma olanaklarının, kayıtlara geçen en düşük seviyeye gerilediği bildirildi. Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, ülkede iş piyasasının aylardır durgunluk içinde olduğunu söyledi.

DW News’e konuşan Nahles, normalde 7 puan civarında seyreden iş yerleştirme göstergesinin 5,7’ye düştüğünü, bunun da “bugüne kadar görülen en düşük seviye” olduğunu ifade etti.

Nahles, iş piyasasını “aylardır dümdüz giden bir tahta gibi, hiçbir ivme yok” sözleriyle tanımladı.

Nahles, özellikle iş piyasasına yeni girenler için koşulların son derece zorlaştığını belirterek, artık iyi eğitimli çalışanların bile işten çıkarılmalara karşı tam anlamıyla korunamadığını söyledi.

“Son 25 yılın en düşük çıraklık yerleştirme rakamlarıyla karşı karşıyayız” diyen Nahles, gençlerin istihdama katılımında ciddi bir daralma yaşandığını vurguladı.

ENERJİ KRİZİ VE EKONOMİK DURGUNLUK

İstihdamdaki kötüleşme, Almanya’nın ucuz Rus enerji ithalatını durdurma kararı sonrası yaşanan ekonomik gerilemenin ardından geldi.

Rusya’dan boru hatlarıyla yapılan gaz sevkıyatlarının büyük ölçüde kesilmesi ve Kuzey Akım (Nord Stream) hatlarının sabotaja uğraması, enerji fiyatlarında sert artışlara yol açtı.

Ekonomik baskılar, şirket iflaslarını da hızlandırdı. Yılın ilk dokuz ayında iflaslar son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Halle Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’ne (IWH) göre, 2025’te yaklaşık 170 bin pozisyon etkilendi. Bu sayı, COVID-19 pandemisi öncesinde 100 binin altındaydı.

Ağustos ayında Almanya’da işsiz sayısı 3 milyonu aşarken, Kasım ayında iş gücü piyasasına giren kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 100 binden fazla arttı.

EKONOMİ “ŞOK” DURUMUNDA

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), ekonominin zayıf dış talep, yüksek faiz oranları ve uzun süredir devam eden enerji krizi nedeniyle bir “şok” sürecine girdiğini belirtti.

Başta daralma öngörülse de, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yalnızca yüzde 0,2 büyümesi, 2026’da ise yüzde 0,9 artması bekleniyor.

Aralık ayı ortasında Alman hükümeti, üç yıldır yürürlükte olan işsizlik yardımı sistemini sona erdirerek yeni bir temel gelir modelini onayladı.

Reform kapsamında, yardım alanlara yönelik daha sıkı yükümlülükler ve daha sert yaptırımlar getirildi. Hükümet, bu adımla iş bulma sürecinin hızlandırılmasını hedefliyor.