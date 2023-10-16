Alman gazeteden skandal fotoğraf tercihi
Alman Bild gazetesi, Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Schuter'in yazısını yayımladı. Alman gazetenin "Barbarlar aramızda" başlıklı yazıda Filistinlilerin fotoğrafını kullanması dikkat çekti.
Alman Bild gazetesi, 2014'ten bu yana Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı olan Josef Schuter'in "Barbarlar aramızda" başlıklı yazısını Filistin'e destek eylemi yapan Filistinlilerin fotoğrafını kullanarak yayımladı.
Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Schuter, yazısının giriş bölümünde, "Barbarlar aramızda. Evet, Hamas terörünün kana susamış barbarlığını Alman sokaklarında kutlayanlar. Başka bir şey değil. Bunun arkasında Hamas'ın İsrail'e ve Yahudi olan her şeye karşı yönelttiği katliam ideolojisi var" ifadelerini kullandı.
Yahudi nefretinin Arap çevrelerindeki gençler arasında yaygın olduğunu ileri süren Schuter, Almanya'daki Filistin'e destek eylemlerinin "açıklanacak hiçbir yanının" bulunmadığı değerlendirmesi yaptı.
Alman Bild gazetesi, Schuter'in yazısına fotoğraf olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını protesto eden Filistinliler fotoğrafıyla yayımladı. Bild'in fotoğraf açıklamasına "Berlin'de halk İsrail'e yönelik terörü kutladı" yazması dikkat çekti.
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