Alman Merkez Bankası Başkanı'nın istifa gerekçesi belli oldu

21 Ekim 2021 Perşembe, 11:50

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, hiç kimsenin etkisi ya da siyasi bir figürün baskısı olmadan 31 Aralık itibarıyla görevini bırakıyor.

Para politikalarında bağımsız olan Bundesbank, şimdiye kadar ‘istikrarlı Avro’ için Avrupa Merkez Bankası (EZB) ile önemli bir müttefik olarak çalışmıştı.

Hükümeti kurmak üzere olan SPD, Yeşiller ve FDP'nin para politikası konusunda daha farklı planları olması, katı bir Avro değerini savunan Weidmann'a bırakma yolunu açtı.

GÜNEY AVRUPA'YA FAZLA BORÇ

Olası yeni koalisyon hükümeti, Güney Avrupa ülkelerine verilen borçların artırılmasını ve Avrupa Merkez Bankası'nın kalıcı yüzde 2'lik enflasyonunu yüzde 4.1'lere kadar çıkmasına izin vermesini savunuyor.

İstifasında özel nedenleri öne süren Weidmann'ın, asıl istifa nedeni, "Şu ana kadarki politikalarından vazgeçmek istememesi ve Avro'yu dolaylı olarak devalüe etmeye yanaşmaması" olarak özetleniyor.

Her ne kadar Liberal Parti, yine Avro'nun değerinin korunması için yüksek borç vermeye karşı çıksa da, Güney Avrupa ülkeleri böylesi bir karardan memnun olacağını duyurdu.

HALKIN TASARRUFU AZALACAK

Paranın bu şekilde devalüe edilmesi, Güney Avrupa ülkelerinin borçlarının azalmasına neden oluyor ama aynı zamanda Alman halkı için de, hayat pahalılığı ve birikimlerin azalması demek.

Seçim vaatlerinde sıkı para politikasında isteksiz görünen SPD ile Yeşiller'in verdiği sinyallere göre görevini bırakma kararı alan Weidmann, 2011 yılından beri Bundesbank'ın başındaydı.