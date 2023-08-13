Alman milletvekili Gökay Akbulut Türkiye'de tutuklandı

Yayınlanma: 13.08.2023 - 15:25

Güncelleme: 13.08.2023 - 15:25

Almanya'da Sol Parti'den Federal Meclis üyesi olan Gökay Akbulut, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada havaalanında hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendi. Geçici olarak gözaltına alınan Türk asıllı Alman vekilin, serbest bırakılması için Alman hükümeti devreye girdi.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)'ın haberine göre, Kayseri doğumlu Alman vekilin gözaltına alınması olayı 3 Ağustos'ta meydana geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın "olaydan haberdarız" açıklamasına karşın, tutuklama kararına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

FAZ'ın haberine göre, Ankara'daki Alman Büyükelçiliği ve Antalya'daki konsolosluk, milletvekili Akbulut ile "yakın temas" halindeydi. Alman hükümeti, Akbulut'un derhal serbest bırakılması için "üst düzeyde, ısrarlı bir şekilde ve çeşitli kanallar aracılığıyla" müdahalede bulundu. FAZ ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da olaya dahil olduğunu ancak Akbulut'un sulh ceza hakimi karşısına çıktığını belirtti.

SOSYAL MEDYA'DA PAYLAŞTI

Akbulut, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter)'te yaptığı paylaşım ile tutuklandığını duyurdu.

Paylaşımında, dosyasının ifade vermeden önce silindiğini belirten Akbulut, "Kayseri savcılığının hakkımda tutuklama kararı olduğunu Türkiye'de havaalanında öğrendim. Bu olay bir kez daha Türkiye'de kuvvetler ayrılığı olmadığını göstermiştir" dedi.

Akbulut daha önce, PKK terör örgütünün Almanya'daki faaliyet yasağının kaldırılması için kampanya yürütmüştü.