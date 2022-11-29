Alman ordusu, mühimmat sıkıntısı yaşıyor: Her birimde eksiklik var

29 Kasım 2022 Salı, 10:36

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebeestreit, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Steffen Hebeestreit, Bundeswehr'da yaygın bir mühimmat sıkıntısı olduğunu, ancak gizlilik nedeniyle stokların tam sayısının ve kaç çatışma günü yeteceğinin bildirilmediğini söyledi.

Hebeestreit, konuya ilişkin bir soruya, "Son soruya cevap vermeyeceğimizin gayet farkındayım. Yapamayacağımız için değil, bu aynı zamanda gizli bir bilgi olduğu için" yanıtını verdi.

Hebeestreit, "Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arno Kollatz, (Bundeswehr'in) hangi birimlerinde eksiklik olduğunu muhtemelen size söyleyecektir. Cephane eksikliğini yaygın olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kollatz, "askeri güvenlik nedeniyle" Alman Savunma Bakanlığı temsilcilerinin mühimmat stokları hakkında bir açıklama yapmayacaklarını söylemişti.