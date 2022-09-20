Alman siyasetçiden AB ve NATO'ya çağrı: Türkiye'ye ekonomik tedbirler uygulansın
Alman politikacı Jürgen Trittin, Türkiye'ye yönelik "ekonomik açıdan zorlayıcı tedbirler" düşünülmesi gerektiğini savundu.
Almanya eski Çevre Bakanı, Alman Yeşiller Partisi üyesi ve Federal Meclis Üyesi Jürgen Trittin, Türkiye'ye yönelik sert mesajlar gönderdi.
Jürgen Trittin, NATO ve AB'den, Türkiye'ye karşı "uyarılar" yapması çağrısında bulundu.
Trittin, "NATO ve AB'nin, Erdoğan'ın onları daha ne kadar görmezden geleceğini merak etmeleri gerekiyor" dedi.
Trittin ayrıca, Türkiye'nin, Libya'daki silah ambargosunun "takip edilmesini engellediğini" ve Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesinde sondaj çalışmaları "gerçekleştirdiğini" öne sürdü.
'TÜRKİYE'YE KARŞI DAHA DİKKATLİ POLİTİKA İZLEMENİN ZAMANI GELDİ'
Jürgen Trittin, Türkiye'nin, AB tarafından Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımları "atlatmak" için "Çin'den daha fazlasını yaptığını" ileri sürerek, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını durdurdu. Şimdi de İran ile birlikte ŞİÖ'ye katılmak istiyor" dedi.
Trittin, Türkiye'ye karşı "daha dikkatli" bir politika izlemenin zamanının geldiğini dile getirdi.
Trittin ayrıca, hiçbir ülkenin NATO'dan "dışlanamayacağını" ifade ederek, Türkiye'ye yönelik "ekonomik açıdan zorlayıcı tedbirler" düşünülmesi gerektiğini savundu.
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