Almanya'da 'maske tartışması' cinayetinde ömür boyu hapis cezası
Almanya'da geçen yıl, kendisine Covid-19 maskesi takmadan satış yapamayacağını söyleyen kasiyeri öldüren kişi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi, 18 Eylül 2021’de Idar-Oberstein kentinde, benzin istasyonunda kendisine maske takmadan satış yapamayacağını belirten 20 yaşındaki kasiyeri öldüren kişiyi ömür boyu hapse mahkum etti.
EVDEN SİLAHINI ALIP GELMİŞTİ
Alman vatandaşı sanığın, genç kasiyerin kendisine Covid-19 maskesi olmadan satış yapmamasına sinirlenerek evdeki silahını alıp geldiği ve kasiyeri vurduğu belirtildi.
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