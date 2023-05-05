Alman Yeşiller Partisi: 14 Mayıs, demokrasi ve hukuk devletine dönüş için bir fırsat

Yayınlanma: 05.05.2023 - 12:52

Güncelleme: 05.05.2023 - 12:52

Almanya'daki Yeşiller Partisi, yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini "diktatörlük ile demokrasi arasında bir karar" ve "demokrasi ve hukuk devletine dönüş için bir fırsat" olarak nitelendirdi.

Yeşiller Partisi, Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de oy kullanma hakkına sahip olan Türk vatandaşlarını "demokratik bir değişim süreci için çalışmaya" çağırırken, Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakerelerinin ancak Ankara'nın "demokrasi ve hukuk devletine yönelmesi" halinde yeniden başlayabileceğini belirtti.

"GERÇEK BİR FIRSAT DOĞDU"

Partinin eşbaşkanları Ricarda Lang ve Omid Nouripour, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi gerektiğini savunarak şunları kaydettiler:

"Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte, Erdoğan'ın yıllarca süren otoriter yönetiminin ardından, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dönmek için gerçek bir fırsat doğmuştur. Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de oy kullanma hakkına sahip olan herkesi 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaya ve demokratik bir değişim süreci için çalışmaya çağırıyoruz."

Erdoğan'ın, iç politikalarını da sert bir dille eleştiren Lang ve Nouripour, "siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması ve Kürt sorunu üzerinde diyalog ve barış sürecinin başlatılması" gerektiğini savundular.

"SALDIRGAN DIŞ POLİTİKAYI REDDEDİYORUZ"

Lang ve Nouripour, Erdoğan'ın dış politikalarını da hedef alarak, "Türk hükümetinin saldırgan dış politikasını kategorik olarak reddediyoruz. Değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka dayalı çok taraflı bir dış ve güvenlik politikasına geri dönmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandılar.

Lang ve Nouripour, Türkiye ile AB arasında katılım müzakerelerinin yeniden başlaması konusuna değinerek, "Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin müzakereler, ancak Türkiye'nin demokrasi ve hukukun üstünlüğüne doğru bir geçiş yapması halinde yeniden başlayabilir" diye konuştular.