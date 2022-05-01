Almanya Başbakanı Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya silah yardımındaki tavrını savundu

01 Mayıs 2022 Pazar, 17:41

Başbakan Scholz, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, "Kararlarımı hızlı ve ortaklarımızla uyum içinde alıyorum" dedi. "Aceleci eylemleri ve başıboş çabaları şüpheli buluyorum."

Şolz, Ukrayna'ya yapılacak ağır silah yardımı Rusya'yı kışkırtmak ve daha geniş çaplı çatışmanın fitilini riski taşıdığını söyledi.

Bild am Sonntag gazetesinde yayınlanan anket sonucuna göre, Alman halkı bu karardan memnun değil. Yüzde 54 olan, 'Rusya ve Ukrayna arasında çıkan krizi Olaf Scholz'un ele alışını onaylıyoruz' oyu yüzde 32'ye düştü.