Almanya Başbakanı Scholz: Gıda güvenliği için küresel ittifak oluşturduk

28 Haziran 2022 Salı, 16:36

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı’nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Olaf Scholz, Elmau’daki zirvenin özel bir zamanda önemli bir zirve olduğunu belirterek, "Bu zirve Rusya’nın saldırganlığına karşı birlikteliğimizi ve kararlılığımızı gösterdi" dedi.

Scholz, Ukrayna’nın Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne dün Rus birliklerince düzenlenen füze saldırısının bu savaşın acımasızlığını gösterdiğini belirterek, G7 ülkelerinin Ukrayna’nın yanında durduğunu ve bu ülkeyi desteklediklerini anımsattı.

Scholz, zirvede 24 Şubat’ta başlayan savaşın ne anlama geldiğini görüştüklerini de ifade ederek, "Ben bunu dönüm noktası olarak niteledim. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Savaşın öncesindeki döneme geri dönüş olmayacağını ve olamayacağını hepimiz biliyoruz. Hepimiz için önümüzde bir belirsizlik dönemi olduğu açıktır. Bu meydan okuyucudur ve bundan dolayı kararlılık ve birliktelik önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Scholz ayrıca, G7 ve ortak ülkelerin ortak eylem için fikir birliği ortaya koyduğunu, bunun tüm katılımcılarla “göz hizasında” gerçekleştiğini, burada demokratik ittifakların gücünün gösterildiğini kaydetti.

'UKRAYNA'YA DESTEK DEVAM EDECEK'

Olaf Scholz, Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "(Rusya Devlet Başkanı) Putin'in bu savaşı kazanmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu savaşta Putin ve rejimi için ekonomik ve siyasi maliyetlerini yüksek tutmaya ve yükseltmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Scholz, Rusya ile Ukrayna arasında savaşı sona erdirmek için adil bir anlaşmayı uluslararası yaptırımların kaldırılması için ön koşul olarak görerek, "Maalesef şu anda Rusya'nın değişmeyen vahşetle savaşı sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Ukrayna ile adil bir anlaşma olmadan yaptırımların devam edeceği bilinmelidir. Dikte edilmiş barış diye bir şey olamaz" şeklinde konuştu.

Scholz ayrıca, Ukrayna’ya toplamda 29 milyar dolar bütçe yardımı ve 2,9 milyar dolar insani yardım yapılacağını aktararak, ayrıca Ukrayna’ya silah yardımının süreceğini kaydetti.

'MARSHALL PLANI GEREKLİ'

Olaf Scholz, Ukrayna'nın yeniden imarı konusunun da zirvede ele alındığına dikkati çekerek, Ukrayna için bir Marshall Planı gerektiğini, bunun iyi bir şekilde planlanmasının önemini vurguladı.

Scholz, Çin'e de Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımları aşmaması çağrısında bulunarak, "Yaptığımız tüm görüşmelerde bunda ısrar ediyoruz" ifadesini kullandı.

Scholz ayrıca, G7'nin Rusya'ya olan petrol ve gaz bağımlılığını azaltmak ve yenilenebilir enerjileri teşvik etmek istediğini belirtti.

'GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN KÜRESEL İTTİFAK OLUŞTURDUK'

Olaf Scholz, iklimi koruma konusunda bir "İklim Kulübü" oluşturma fikrinin desteklenmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "İklim hedeflerine ulaşmak için hırslı olmaya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Scholz, dünyadaki açlıkla mücadele edeceklerini aktararak, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla bu konudaki zorlukların arttığını ifade etti.

Başbakan Scholz, "Bu, Rusya'nın savaşıdır ve şu anda dünyadaki birçok insanın kendilerini ve ailelerini artık besleyemeyeceği endişesini duymalarına neden olmaktadır" dedi.

Scholz, Dünyada 345 milyon insanın yeterince yiyeceği olmadığının bilindiğine işaret ederek, iklim krizi, Kovid-19 salgını ve Ukrayna’daki savaşın bu sıkıntıyı daha da arttırdığını aktardı.

Scholz ayrıca, bu konuda eyleme geçeceklerini belirterek, bundan dolayı "gıda güvenliği için küresel ittifak" oluşturduklarını kaydetti.