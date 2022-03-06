Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Bennett ile bir araya geldi
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir araya geldiğini bildirdi.
Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ile Bennett'in yaklaşık 1,5 saat görüştüğünü belirtti.
Sözcü, görüşmenin odağında, Bennett’in dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da yaptığı görüşmenin sonuçlarının yer aldığını aktardı.
Scholz ve Bennett’in bu meselede yakın temasta kalacağının kararlaştırdığını belirten Hebestreit, "Ortak hedef Ukrayna’daki savaşı mümkün olduğunca hızlı bitirmektir. Tüm gücümüzle bunun üzerine çalışacağız.” ifadesini kullandı.
Bennett, Moskova'da dün Putin ile yaptığı yaklaşık 3 saat görüşmenin ardından Scholz ile bir araya gelmek üzere Berlin'e geçmişti.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
En Çok Okunan Haberler
- 'Uçak sesi duyduğum zaman korkuyorum'
- Teknik direktör trafik kazasında hayatını kaybetti
- Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
- Oto hırsızlık çetesine eş zamanlı baskın
- Zelenskiy, Elon Musk ile görüştü
- 'Takımı ıslıklamayın!'
- Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan NATO çıkışı: Sinir bozucu
- CHP'den Tarım Bakanı Kirişçi'ye jet yanıt
- Son cemre toprağa düştü
- Otelde yangın çıktı, müşteriler kendini dışarı attı