Almanya Başbakanı Scholz, Putin'e seslendi: Savaş sona ermeli
Almanya Başbakanı Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi gerektiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyaret ilişkin Twitter’dan paylaşımda bulundu.
Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın sona ermesi gerektiğini bildirdi.
Scholz, İrpin’in uzun zamandan beri Buça gibi Rus savaşının tahayyül edilemez gaddarlığının ve anlamsız şiddetinin bir sembolü haline geldiğini belirterek, "Bu şehirdeki vahşice yıkım bir anıttır. Bu savaş sona ermeli" ifadesini kullandı.
Başbakan Scholz, İrpin’de masum insanların etkilendiğine ve evlerin yıkıldığına işaret ederek, "Hiçbir askeri altyapısı olmayan bütün bir şehir yok edildi. Karar verdiğimiz her şeyde bunu aklımızda tutmalıyız. Bu korkunç bir savaş ve Rusya bu savaşı insan hayatını hiçe sayarak, son derece vahşice yürütüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Scholz ayrıca, yürüttükleri tüm faaliyetlerin, seferber ettikleri tüm yardımların ve yaptırımların bunun sona erdirilmesi için yapıldığını kaydetti.
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