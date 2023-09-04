Almanya Başbakanı Scholz, yaralı fotoğrafını paylaştı: Olduğundan daha kötü görünüyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koşu yaparken düşmesinin ardından yüzünün yaralı olduğu fotoğrafı paylaştı.

AA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:30
Almanya Başbakanı Scholz, yaralı fotoğrafını paylaştı: Olduğundan daha kötü görünüyor
Abone Ol google-news

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sağ gözünün üzerinde göz kapama bandının ve yüzünde yara izlerinin olduğu görülüyor.

Scholz, "Yorumları görmek için sabırsızlanıyorum. İyi dilekleriniz için teşekkürler ancak olduğundan daha kötü görünüyor" ifadelerini kullandı.

 

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit ise Berlin'de yaptığı açıklamada Scholz'un sağlığının gayet iyi olduğunu ve normal programına devam edeceğini kaydetti.

Scholz, cumartesi koşu yaparken düşerek yaralanmış, yüzünde darbeye bağlı ezilme olduğu açıklanmıştı.

Öte yandan, bugün Başbakanlık'taki makamına gelen Scholz, yarın Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’na (IAA) katılacak.

Scholz, Hindistan’da 8 Eylül’deki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce 6 Eylül'de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te konuşma yapacak.


Player Alanı
Almanya Olaf Scholz

İlgili Haberler

Başbakan Scholz, Almanya'da nükleer enerjinin kullanılmayacağını söyledi

Başbakan Scholz, Almanya'da nükleer enerjinin kullanılmayacağını söyledi
Almanya'da Yahudi karşıtlığıyla suçlanan bakan azledilmeyecek

Almanya'da Yahudi karşıtlığıyla suçlanan bakan azledilmeyecek
Almanya, Ukrayna'ya destek istedi: 'Avrupa'daki barışa yapılan yatırım'

Almanya, Ukrayna'ya destek istedi: 'Avrupa'daki barışa yapılan yatırım'

En Çok Okunan Haberler