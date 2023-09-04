Almanya Başbakanı Scholz, yaralı fotoğrafını paylaştı: Olduğundan daha kötü görünüyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koşu yaparken düşmesinin ardından yüzünün yaralı olduğu fotoğrafı paylaştı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sağ gözünün üzerinde göz kapama bandının ve yüzünde yara izlerinin olduğu görülüyor.
Scholz, "Yorumları görmek için sabırsızlanıyorum. İyi dilekleriniz için teşekkürler ancak olduğundan daha kötü görünüyor" ifadelerini kullandı.
Wer den Schaden hat…— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023
Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM
Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit ise Berlin'de yaptığı açıklamada Scholz'un sağlığının gayet iyi olduğunu ve normal programına devam edeceğini kaydetti.
Scholz, cumartesi koşu yaparken düşerek yaralanmış, yüzünde darbeye bağlı ezilme olduğu açıklanmıştı.
Öte yandan, bugün Başbakanlık'taki makamına gelen Scholz, yarın Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’na (IAA) katılacak.
Scholz, Hindistan’da 8 Eylül’deki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce 6 Eylül'de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te konuşma yapacak.
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