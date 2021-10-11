Almanya CDU’da iki bakan istifa etti

11 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden sonra partiler arası koalisyon çalışmaları sürerken seçimlerde ağır darbe alarak ikinci parti olan Hıristiyan Demokrat Birliği Partisi’nde (CDU) istifa şoku yaşandı. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer milletvekilliği görevlerinden istifa ettiler. Saarland Başbakanı ve CDU Eyalet Başkanı Tobias Hans da istifa ettiğini duyurdu.

Almanya’da 1994’ten bu yana Federal Meclis üyesi olan Altmaier, “Yenileme mümkün, sadece istemeniz gerekiyor” dedi. Kramp-Karrenbauer ise sadece ülkenin ve partinin kendi siyasi kariyerinden daha önemli olduğunu söylemenin yeterli olmadığını belirterek, “CDU kendini gelecek için iyi konumlandırmalı. Peter Altmaier ve ben, Federal Meclis’teki görevlerimizden vazgeçerek buna katkıda bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇİFTE VATANDAŞLIK ÇAĞRISI

Öte yandan Almanya’da Sosyaldemokrat Halk Dernekleri Federasyonu, seçimleri kazanan Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Olaf Scholz’a hitaben yazdığı bir mektupla “çifte vatandaşlık” çağrısı yaptı. Mektupta, “Almanya’ya 60 yıl önce gelip, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda katkılar sağlamış, uyum sorunu olmayan bir göçmen kitlesinin çifte vatandaşlık konusunun sosyal demokrat bir partinin öncülüğünde kurulacak bir hükümet döneminde olumlu bir çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz” denildi.

Yeni vatandaşlık yasası ile Türk vatandaşlarından alınan hakkın geri verilmesiyle toplumun Almanya’ya ve SPD’ye daha çok güven duymasını sağlayacağı belirtildi. “Alman vatandaşlarının başka bir vatandaşlığı almalarının önündeki engelin kaldırılması” da talep edildi.