Almanya, çöpten çıkan 'gizli belge' skandalıyla sarsıldı

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:47

Alman basınının hedefinde, Şansölye Olaf Scholz ve eşi Britta Ernst var. Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanı Britta Ernst, birçok defa Potsdam’daki evinin çöpüne attığı resmi evraklar ve şahsi belgeler ile gündeme gelmişti.

Ancak Olaf Scholz – Britta Ernst çifti bu defa eleştirilerin merkezinde. Konu: Gizli belgelerin alelade şekilde çöpe atılması ve komşular tarafından bulunması.

PUTİN’LE ALAY ETTİKLERİ ZİRVENİN GİZLİ SIRLARI ÇÖPTE

ABD, İngiltere, Kanada, İtalya, Japonya, Fransa ve Almanya'nın katıldığı G-7 zirvesinde, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in at bindiği fotoğrafla dalga geçilmesi gündem olmuştu.

Olaf Scholz ve Britta Ernst çifti, o toplantının gizli evrakları dahil olmak üzere birçok dokümanı, Potsdam’daki evlerinin önündeki çöp konteynerine attı.

Der Spiegel, Focus ve Blick’in haberlerine göre, evraklar ortadan bir defa yırtıldı ve tamamen okunabilir şekilde çöp kutusuna atıldı. Şansölye’nin komşuları çöpü karıştırdığında gizli evrakları buldu ve Der Spiegel gazetesine haber ihbarında bulundu.

UYARI NOTLARI, GİZLİ BELGELER, KONUŞMA METİNLERİ

Şansölye’nin çöp kutusunda bulunan evrakların kimisi “devlet sırrı” niteliğinde değil, ancak basına açıklanmamış metinleri içeriyor.

Örneğin konuşma dökümleri veya İtalya’nın istifa eden Başbakanı Mario Draghi’nin eşi Maria Serenella Cappello’nun fotoğrafının altındaki “Kamuya görünmekten uzak dur” uyarı yazısı.

Ancak o evrakların arasında devlet sırrı teşkil eden “çok gizli” belgeler de bulunuyor.

Der Spiegel, kamuya arz edilen bir bilgiyi içeren tek sayfa haricinde hiçbir belgeyi yayınlamadı ve Şansölye Olaf Scholz’u şu sözlerle eleştirdi: “Sayın Şansölye zannediyoruz ki atık yönetimi konusunda pek başarılı değil.”

İSTİHBARAT ZAFİYETİ DOĞURABİLİR

Alman basını, Şansölye’nin ve eşinin resmi evrakları imha etmeden çöpe atmasının “istihbarat zafiyeti” doğurabileceğini iddia etti:

“Komşular bulabiliyorsa ajanlar da bulabilir.”





Kaynak: Oda TV