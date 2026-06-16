Almanya’da AfD farkı açtı: CDU/CSU son 5 yılın dibinde

YouGov şirketinin 12-15 Haziran'da 2 bin 154 katılımcıyla yaptığı ankete göre, AfD'nin oy oranı, bir ay öncesine nazaran 1 puan artarak yüzde 29'a yükseldi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU/CSU'nun oy oranı ise 2 puan azalarak yüzde 20'ye geriledi.

Böylelikle AfD ile CDU/CSU arasındaki oy farkı 9 puana yükselirken, CDU/CSU'nun oy oranı Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Yeşillerin oy oranı bir ay öncesine göre 1 puan artarak yüzde 14'e çıktı.

Hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı mayıstaki ankete göre 1 puan azalarak yüzde 12'ye geriledi.

Sol Partinin oy oranı da 1 puan artarak yüzde 12 oldu.

Almanya'da 23 Şubat 2025'te yapılan erken genel seçimde yüzde 28,6 oy oranıyla sandıktan birinci çıkan CDU/CSU ile seçimi yüzde 16,4 ile üçüncü sırada tamamlayan SPD arasında Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz liderliğinde 6 Mayıs 2025'te koalisyon hükümeti kurulmuştu.

AfD, erken genel seçimde yüzde 20,8 oy alarak sandıktan ikinci sırada çıkmıştı.