Almanya’da aşırı sağcı terör hücresine operasyon: 'Saldırı hazırlığında yakalandılar...'

“Letzte Verteidigungswelle” (Son Savunma Dalgası) adını taşıyan grupla bağlantılı oldukları düşünülen gençler, sabah erken saatlerde Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern ve Hessen eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Federal Savcılık, söz konusu kişilerin mültecilere ve farklı siyasi görüşe sahip insanlara yönelik saldırılar planladığını açıkladı. Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde de toplam 13 adrese baskın düzenlendiği kaydedildi.

"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS, KUNDAKÇILIK..."

Federal Başsavcılığa göre 'Son Savunma Dalgası' adlı grup Nisan 2024’te kuruldu. Savcılık, bu yapının kendisini 'Alman ulusunu savunmanın son kalesi' olarak gördüğünü ve amacının özellikle göçmenlere ve siyasi muhaliflere yönelik şiddet eylemleriyle Almanya’daki demokratik düzeni çökertmek olduğunu bildirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve yaşları 14 ile 18 arasında değişen beş kişiden dördüne terör örgütüne üyelik, birine ise bu örgüte destek sağlama suçlaması yöneltiliyor. Üçü, örgütün sözde 'lider kadrosunda' yer alıyor.

Ayrıca zanlılara kasten adam öldürmeye teşebbüs, kundakçılık ve mala zarar verme gibi suçlamalar da yöneltiliyor.

HEDEFLERİNDE 'SIĞINMACI YURDU' VARDI

Krefeld kentinde yayın yapan yerel Welleniederrhein radyosunun bildirdiğine göre, Şubat ayında Saksonya eyaletinde görevli polisler, Brandenburg’un Senftenberg kentindeki bir sığınmacı yurduna saldırı hazırlığında olan bir kişiyi durdurmayı başardı.

Bu operasyon, Stern ve RTL televizyonundan bir gazetecinin verdiği bilgiler sayesinde gerçekleşti.

12 Şubat’ta ise Saksonya’nın Meißen kentinde yapılan aramalarda, iki el yapımı bomba, bıçaklar, fişekler, şok tabancaları ve airsoft silahları ele geçirildi. 21 yaşındaki bir Alman, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA

Haberde bombaların, endüstriyel olarak üretilmiş pyroteknik malzemeler* olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında, Ekim 2024’te Altdöbern kasabasındaki bir kültür merkezine düzenlenen kundaklama saldırısına da bu gençlerden ikisinin karıştığından şüpheleniliyor.

Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig (SPD), konuya ilişkin açıklamasında, “Bugün gözaltına alınanların tamamı, terör grubunun kurulduğu sırada henüz reşit değildi. Bu, özellikle sarsıcı bir durum,” ifadelerini kullandı.

Hubig, siyasetin görevinin gençler arasında artan radikalleşmeye karşı etkili tedbirler geliştirmek olduğunu vurguladı.





*Pyroteknik malzemeler, ateş, ışık, duman veya ses çıkarmak için kullanılan kimyasal maddelerdir. Genellikle eğlence amaçlı havai fişeklerde, sis bombalarında, işaret fişeklerinde ya da özel gösterilerde kullanılır. Ancak yapıları gereği yanıcı ve patlayıcı oldukları için yanlış kullanıldıklarında ciddi tehlikelere yol açabilirler.