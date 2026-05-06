Almanya’da X’e siyasi boykot: SPD, Yeşiller ve Sol Parti platformdan çekiliyor

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e karşı ortak bir boykot kararı aldı. Platformun giderek dezenformasyonu teşvik eden bir yapıya dönüştüğünü savunan partiler, "#WirVerlassenX" (X'i terk ediyoruz) etiketiyle yaptıkları duyurularda hesaplarını artık aktif olarak kullanmayacaklarını bildirdi.

"SİYASİ TARTIŞMALAR BİLGİYE DAYALI OLMALI"

Partilerin resmi hesaplarından yapılan ortak açıklamada, X'in son yıllarda kaosa sürüklendiği belirtilerek, "Siyasi tartışmalar toplumun doğru bilgilendirmesiyle güçlenir. Siyasi tartışmalar bilgiye dayalı olmalı, ancak X giderek dezenformasyonu teşvik ediyor. Bu nedenle artık bu hesabı kullanmayacağız" ifadelerine yer verildi.

SİYASETÇİLERİN KİŞİSEL HESAPLARINI DA KAPSIYOR

Alınan kararın yalnızca resmi parti hesaplarıyla sınırlı kalmayacağı, çok sayıda siyasetçinin kişisel hesabını da kapsadığı açıklandı. Boykot kapsamında hesapların tamamen kapatılmayacağı, şimdilik yalnızca devre dışı bırakılarak pasif konumda tutulacağı belirtildi. Üç partinin, dijital iletişim faaliyetleri için son dönemde öne çıkan Bluesky gibi alternatif platformlara yöneleceği öğrenildi.

MUSK'IN "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" SAVUNMASI VE TEPKİLER

2022 yılında platformu satın alarak adını X olarak değiştiren Musk, bu hamlesini "ifade özgürlüğünü güçlendirme" hedefiyle savunduğunu dile getiriyor. Ancak son yıllarda platformun yanlış bilgiyle mücadelede yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler tırmanırken, Musk'ın siyasi tutumları da yoğun tartışmalara neden oluyordu. Partilerin X'ten çekilme kararı ise platform kullanıcıları arasında ikiye bölündü; bazı kesimler karara destek verirken, bazı kullanıcılar ise durumu eleştiriyle karşıladı.