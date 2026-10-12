Almanya'dan 'gölge savaş' uyarısı: 'Soğuk Savaş'tan daha büyük tehdit'

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkesine yönelik casusluk, sabotaj ve siber saldırı tehditlerinin giderek arttığını belirterek, mevcut güvenlik ortamının Soğuk Savaş döneminden daha kapsamlı riskler taşıdığını söyledi.

Başkent Berlin'de Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) düzenlediği basın toplantısında konuşan Dobrindt, ülkesinin bir "gölge savaş" ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Dobrindt, "Bugün tanık olduğumuz gölge savaşın hedefi, Soğuk Savaş döneminde görülenlerin çok ötesine geçiyor. Açık amacı bizi, temelinden istikrarsızlaştırmak" dedi.

Dobrindt, açıklamasında doğrudan Rusya'nın adını anmadı. Ancak sözleri, Alman istihbaratının Moskova kaynaklı tehditlere ilişkin son uyarılarının ardından geldi.

Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jäger, ekim ayının başında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik örtülü faaliyetlerinin giderek daha tehlikeli hale geldiğini savunmuştu.

Jäger, Almanya'nın Rusya ile şiddet içeren bir çatışmaya sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Moskova'nın Avrupa ülkelerine yönelik sabotaj, siber saldırı ve diğer istikrarsızlaştırma faaliyetlerini artırdığı uyarısında bulunmuştu.

HAVALİMANINDAKİ DRON OLAYI GERİLİMİ ARTIRDI

Almanya'da istihbarat servislerinin yetkilerinin genişletilmesine yönelik çağrılar, ağustos ayında Leipzig/Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir dronla saldırı girişiminde bulunulmasının ardından hız kazandı.

Alman makamları, saldırı girişiminden Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova yönetimi suçlamaları reddetti.

Olayın ardından Alman hükümeti, kritik altyapının korunması ve insansız hava araçlarına karşı savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için yeni önlemler üzerinde çalışmaya başladı.

Alman hükümetinin hazırladığı istihbarat reformu, güvenlik birimlerine mevcut yetkilerinin ötesinde yeni müdahale olanakları tanınmasını öngörüyor.

Eylül ayında Federal Mecliste ilk görüşmesi yapılan ve halen komisyonlarda değerlendirilen düzenleme, istihbarat servislerinin tehditlere karşı aktif savunma önlemleri alabilmesini amaçlıyor.

Dobrindt, Almanya'nın güvenlik alanında diğer ülkelerin gerisinde kalmaması gerektiğini belirterek, "Almanya, istihbarat servislerinin ve yeteneklerinin geliştirilmesinde ikinci ya da üçüncü sınıf bir aktör olamaz. Karşı karşıya olduğumuz zorluklar nedeniyle ön saflarda kalmalıyız" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA İSTİHBARAT YETKİLERİ NEDEN SINIRLI?

Almanya'nın istihbarat kurumları, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Nazi dönemindeki devlet uygulamalarının tekrarını önlemek amacıyla kapsamlı yasal sınırlamalarla oluşturuldu.

Bu nedenle Alman istihbarat servisleri, Fransa, İngiltere ve ABD'deki benzer kurumlara kıyasla daha sınırlı yetkilerle faaliyet gösteriyor.

Hükümetin gündemindeki reform ise artan güvenlik tehditleri karşısında bu yetkilerin genişletilmesini hedefliyor.