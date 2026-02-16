Almanya'dan İsrail’e çağrı: Lübnan’ın güneyinden çekilin

Lübnan'ı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Steinmeier, İsrail ve Hizbullah'tan anlaşmalara bağlı kalmasını istemek, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulamak ve İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etmek kapsamında Lübnan'a ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti.

İsrail'le ateşkes anlaşması için Beyrut yönetimine teşekkür eden Steinmeier, Almanya hükümetinin Lübnan topraklarında daimi işgali kabul etmediğini ve işgalin sona ermesi gerektiğini ifade etti.

İsrail ve Lübnan'ın yükümlülükleri konusunda ateşkes kapsamında bir çerçeve oluşturulduğunu, anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi için Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiğini söyleyen Steinmeier, bunun zor bir görev olduğunun farkında olduklarını ve bunun için Beyrut'u desteklediklerini vurguladı.

Almanya'nın, Lübnan'ın kalkınmasında ve bu konudaki işbirliğinde Beyrut'un büyük destekçilerinden olduğuna dikkati çeken Steinmeier, ülkesinin daima Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti.

Steinmeier, Lübnan hükümetinin ekonomik krizden çıkış planını incelediğini, herkesin reformların ve halk ile uluslararası ortakların güvenini yeniden kazanmanın öneminin bilincinde olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise ülkesinin başkalarının çatışmalarını ve yüklerini artık taşıyamayacağını belirterek, Lübnan halkının çıkarı ile ülkenin refahının öncelikleri olduğuna dikkati çekti.

Barışın mutlak şartlarda ısrar ederek değil, onlardan taviz vererek sağlanacağını söyleyen Avn, Lübnan'ın barışa bağlı kaldığını ekledi.

Avn, "Birlik, ancak tam bağımsızlık ve devletin kendi topraklarının üzerindeki tam egemenliği ile sağlanabilir" dedi.

Dış vesayetlerin halkları bölmeye ve üzerlerinde hakimiyet kurmaya çalıştığını vurgulayan Avn, öncelikle Lübnan'ın çıkarlarını gözetmeye, her türlü işgal ya da vesayetten kurtulmaya ve dostların desteğiyle ülkeyi yeniden inşaya kararlı olduklarını kaydetti.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.