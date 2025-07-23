Almanya’dan Türkiye’ye Eurofighter savaş uçağına onay

Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki hava gücünü modernize etme adımlarından biri olan Eurofighter Typhoon talebi, Almanya tarafından onaylandı. Alman hükümetinin Güvenlik Konseyi, Türkiye’nin savaş uçağı alım talebine olumlu yaklaştı.

Bloomberg'in haberine göre, konuya yakın kaynaklar, Berlin’in 40 uçaklık ön talebe onay verdiğini doğruladı.

Almanya'da hükümetin savunma ihracatına yönelik kararlarını alan Güvenlik Konseyi, söz konusu onayı kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği bir toplantıda verdi.

Kararın detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Hükümet sözcüsü, toplantıların gizliliğine dikkat çekerek resmi açıklamada bulunmadı.

Haberi ilk olarak Alman Der Spiegel dergisi duyurdu.

ÜRETİM İNGİLTERE'DE, PARÇALAR ALMANYA'DAN

Eurofighter Typhoon savaş uçakları, Birleşik Krallık merkezli BAE Systems, Almanya merkezli Airbus ve İtalyan Leonardo şirketlerinin ortak üretimi. Türkiye’nin talep ettiği uçakların ana montajı İngiltere’de yapılacak.

Uçakların üretiminde kullanılacak parçaların bir bölümü ise Almanya’dan tedarik edilecek.

Ankara, bu uçaklar için resmi başvurusunu Mart 2023’te yapmıştı.

F-16 SÜRECİ TIKANINCA ROTA AVRUPA'YA ÇEVRİLDİ

Türkiye’nin uzun süredir ABD’den F-16 savaş uçaklarını satın alma girişimleri, Kongre’de yaşanan siyasi tartışmalar nedeniyle yavaş ilerliyor.

Bu süreçte alternatif çözümler arayan Türkiye, Eurofighter Typhoon seçeneğini öne çıkardı. Bu uçaklar, hem hava üstünlüğü hem de çok amaçlı saldırı görevlerinde kullanılabiliyor.

Almanya’nın bu satışa onay vermesi, NATO içinde savunma iş birliklerini güçlendirme açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geçmişte Türkiye’ye yönelik bazı savunma sanayi kısıtlamaları uygulayan Berlin yönetiminin bu kez satışa onay vermesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabileceğine işaret ediyor. Satış süreci tamamlandığında, Türkiye’nin hava kuvvetleri önemli bir teknolojik kazanım elde etmiş olacak.