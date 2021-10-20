Almanya Merkez Bankası Başkanı’ndan istifa kararı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 14:51

Almanya Federal Cumhuriyeti merkez bankası Deutsche Bundesbank Başkanı Jens Weidmann istifasını açıkladı.

Weidmann, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den 31 Aralık 2021 tarihi itibarı ile görevden alınmasını rica etti. Mayıs 2011'den beri bankaya başkanlık eden Weidmann, görevden ayrılma kararını kişisel nedenlerle gerekçelendirdi.

AÇIKLAMA YAPTI

Jens Weidmann banka çalışanlarına yazdığı mektupta "Hem Bundesbank, hem de kendim için, 10 yılı aşkın bir sürenin, yeni bir sayfa açmak için iyi bir zamanlama olduğu kanaatine vardım” ifadelerini kullandı.

Banka çalışanlarına teşekkür eden Weidmann "Faaliyet gösterdiğimiz ortam muazzam biçimde değişti ve Bundesbank'ın ödevleri arttı. Mali kriz, devlet borç krizi ve en son olarak da pandemi siyaset ve para politikalarında etkileri uzun süre devam edecek kararlara yol açtı. Benim açımdan Bundesbank'ın açık, istikrar odaklı sesinin belirgin bir şekilde duyulabilir olması önemli oldu" dedi.

Bundesbank başkanlığını Mayıs 2011'de Axel Weber'den alan ve o dönem 43 yaşında olan Weidmann Almanya tarihinin en genç merkez bankası başkanı olmuştu.

-DW Türkçe