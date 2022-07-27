Almanya, olimpiyatlarda öldürülen sporcuların ailelerine ek tazminat ödemeye hazır
Alman hükümeti, 1972'de Münih Yaz Olimpiyatları'nda bir Filistinli grup tarafından öldürülen 11 İsrailli sporcunun ailelerine ek tazminat ödemeye hazır olduğunu açıkladı.
Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden sporcuların yakınlarıyla görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.
Bakanlık, kurbanların hayatta kalan akrabalarına daha fazla tazminat ödemesi yapılmasının planlandığını açıkladı.
Hükümet ne kadar para teklif ettiğini kamuoyuna açıklamasa da miktarın ailelere geçmişte yapılmış ödemeleri de içerecek şekilde 10 milyon euro olacağı iddia edildi.
Ancak sporcuların aileleri, önerilen miktarın "hakaret" olduğunu belirtiyor. Hükümetin mevcut teklifinin geçerli olması halinde, kurban yakınlarının eylül başında yapılması planlanan saldırının 50'inci yıl dönümünü anmaları için Münih'e gelmeyecekleri kaydedildi.
Filistinli Kara Eylül grubu üyeleri, 5 Eylül 1972'de Olimpiyat Köyü'ne girerek İsrail milli takımından atletleri rehin almıştı.
Polisin kurtarma girişimleri sırasında 11 İsrailli ve bir Alman polisi ölmüştü.
İçişleri Bakanlığı'na göre, saldırıdan hemen sonra Almanya kurbanların yakınlarına yaklaşık 4,19 milyon mark (yaklaşık 2 milyon euro) tutarında ödeme yapmıştı. 2002'de ise hayatta kalan yakınlar 3 milyon euro daha almıştı.
Kurban yakınlarının açtığı bir tazminat davasında polis operasyonundaki büyük hatalar nedeniyle 40 milyon mark talep edilmişti fakat bu talep zaman aşımı dolayısıyla reddedilmişti.
Sporcuların aileleri saldırının üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen, Alman makamlarının saldırıya ilişkin yaklaşımını ve gösterilen güvenlik zafiyetini uzun süredir eleştiriyor ve daha fazla tazminat talep ediyordu.
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