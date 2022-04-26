Almanya: Rus gazına bağımlılık önemli ölçüde azaldı

26 Nisan 2022 Salı, 18:40

Avrupa ülkeleri tarafından Rusya'ya yönelik petrol ambargosu uygulanması beklenirken, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten dikkat çekici açıklamalar geldi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yakın zamanda Rus petrolüne alternatif bulmayı planladıklarını bildirdi.

Robert Hobeck, Almanya'nın kömüre olan enerji bağımlılığını azalttığını ve Avrupa genelinde Rusya'ya karşı uygulanan ambargoya uyarak yakında kömür kullanımına tamamen son verileceğini belirterek, "Gaz açısından geçmişte bir hata olan Almanya'nın bağımlılığını, LNG kapasitelerini artırarak aşmak için yüksek baskı altında çalışıyoruz. Şimdiden Rus gazına olan bağımlılık önemli ölçüde azaldı" dedi.

Hobeck, Rus petrolüne olan bağımlılığın azaldığına işaret ederek, "Petrol ithalatında %35 bağımlılıktan %12'ye düştük. Schwedt iş modeli kapsamında Rus petrolünü satın alıyoruz. Bir alternatife ihtiyacımız var ve önümüzdeki günlerde bunun üzerinde çalışacağız ve umarım bu sadece günler sürer" diye konuştu.

Hobeck ayrıca, Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah tedarik etmesini doğru bulduğunu, bu konuda geçen hafta Almanya'nın bir tutum değişikliğine giderek ağır silah teslimatı konusunda Ukrayna'ya destek vereceğini kaydetti.