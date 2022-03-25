Almanya, Rus gazına olan bağımlılığını sona erdirme sözü verdi

25 Mart 2022 Cuma, 17:43

ingiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesine göre; Almanya, ABD'nin diğer tedarikçilerle birlikte bu yıl AB'ye en az 15 milyar metreküp ilave sıvılaştırılmış doğal gaz sağlamayı hedefleyeceğini söylediği için, 2024'ün ortasına kadar Rus gazından tamamen vazgeçme sözü verdi.

Almanya ekonomi bakanı Robert Habeck, Almanya'nın 2024 yazına kadar “ufak bir bölüm hariç tamamen Rus gazından bağımsız” olabileceğini söyledi.

Habeck, LNG'yi buharlaştırabilen gemileri kiralamak için sözleşmeler imzalamayı planladığını duyurdu.

Habeck; Almanya'nın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rus kömür ithalatına olan bağımlılığını yüzde 50'den yüzde 25'e indirdiğini, Rus petrolü ithalatına olan bağımlılığı yüzde 35'ten yüzde 25'e ve Rus gazına olan bağımlılığını yüzde 55'ten yüzde 40'a indirdiğini söyledi.

Ayıca Habeck, Almanya'nın Rusya'nın desteğini kesme olasılığına kendisini hazırladığını söyledi ve "kendimize şantaj yapılmasına izin vermemeliyiz" dedi.

Almanya, sonbahara kadar Rus kömüründen hemen hemen tamamen, Rus petrolünden ise bu yılın yazına kadar yarı yarıya bağımsız olmayı hedefliyor.



BRÜKSEL'DE KARAR ORTAKLIĞI

AB ve ABD yaptığı eş zamanlı açıklamalarda, Rus enerjisine bağımlılığı azaltma konusundaki kararlılığın altını çizdi. ABD başkanı Joe Biden, Avrupa gezisinin ikinci gününde AB Komisyonu başkanı Ursula Von Der Leyen ile Brüksel'de bir araya geldi.

AB, Rus gazına, petrolüne ve kömürüne olan bağımlılığını olabildiğince hızlı bir şekilde sona erdirmek için acele ederken, Brüksel yıl sonuna kadar enerjide Rusya'ya olan bağımlılığı üçte iki oranında azaltmayı hedefliyor.

Beyaz Saray'dan gelen açıklamada, gelecekte 15 milyar metreküpün üzerinde artış beklediğini ve AB'nin en az 2030'a kadar ABD'den yılda 50 milyar metreküp ilave LNG alacağı ifade edildi.