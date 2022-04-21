Almanya: Rus tehdidi bir gerçek

21 Nisan 2022 Perşembe, 19:34

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Estonya'yı ziyaret etti. Baerbock, Ukrayna'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Annalena Baerbock, Rusya'nın eylemlerinin görmezden gelinmeyeceğini ve Almanya'nın gelecekte NATO'nun güvenliğine daha fazla katkıda bulunacağını söyledi.

'AB YAPTIRIMLARDA BİRLEŞTİ'

Baerbock, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarda birleştiğini ve Rusya, Ukrayna'dan geri çekilene kadar yaptırımlara boyun eğmeyeceğini söyledi. Baerbock, "Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyoruz" dedi.

Baerbock ayrıca, Avrupa'daki güvenlik durumuna değinerek, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Almanya güvenliğe yeni bir bakış açısı oluşturdu" diye konuştu.

'ASKERİ YARDIMI SÜRDÜRECEĞİZ'

Annalena Baerbock, Ukrayna'nın diğer Avrupa ülkelerinin güvenliğini de koruduğu için Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlamaya da devam edeceklerini söyledi.

Baerbock, Almanya'nın, Ukrayna'ya Leopard tankları gönderip göndermeyeceği sorusuna, "Şu anda Leopard tankları gibi silahlar, Ukrayna'ya teslim edilemiyor. Çünkü, bu tankların bakımının nasıl yapılacağı konusunda eğitim ve bilgi gerekiyor" cevabını verdi.

Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'yı savaşın başlangıcından bu yana desteklediklerini belirterek, "Savaşın ilk gününden beri Ukrayna'ya silah veriyoruz. Silah stoklarımıza bakarsak her şey hemen verilemez. Ukrayna'nın hangi silahlara ihtiyacı olduğuna karar vermek için bir liste hazırladık" diye konuştu.

'RUS TEHDİDİ BİR GERÇEK'

Baerbock, Almanya'nın Estonya'yı desteklediğini belirterek, "Rus tehdidi gerçek olduğu için yanınızdayız. Almanya, ittifakın güvenliğine daha fazla katkıda bulunuyor" dedi.