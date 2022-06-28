Almanya savunma harcamalarını artıyor: Savunma için yılda 70-80 milyar avro harcayacaklar

28 Haziran 2022 Salı, 17:43

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olaf Scholz, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye yaptığı açıklamada, Federal Meclis’in büyük çoğunlukla Alman ordusu için 100 milyar avroluk özel fon oluşturulmasını onayladığını ve ülkede savunmaya daha fazla para harcanmasının desteklendiğini anımsattı.

Scholz, "Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda ortalama 70-80 milyar avro harcayacağız" diyerek, bunun da Almanya'yı, Avrupa'da savunmaya en çok para yatıran ve aynı zamanda en büyük konvansiyonel orduya sahip ülke yapacağını belirtti.

Scholz ayrıca, bunun NATO’nun savunma ve operasyon kabiliyeti için de önemli olduğunu kaydetti.