Almanya siber güvenlik şefi, Rusya bağlantısı iddiasıyla görevden alınabilir
Almanya'da siber güvenlik şefi Arne Schönbohm’un, Rusya bağlantısı olduğu öne sürüldü.
Almanya’nın Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi (BSI) Başkanı Arne Schönbohm’un, Rus istihbaratıyla bağlantılı bir dernekle bağı olduğu gerekçesiyle görevden alınacağı iddia edildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, güven sorunu oluşması nedeniyle BSI Başkanı Arne Schönbohm’u görevden almayı planlıyor.
Schönbohm’un kurucusu olduğu Almanya Siber Güvenlik Konseyi adlı derneğe üye bazı bilişim şirketlerinin Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğunu iddia eden Bild gazetesi, uyarılara rağmen dernek yetkilileriyle görüşmelerine devam eden Schönbohm’un tepki çektiğini yazdı.
Arne Schönbohm’un Rus istihbarat servisi KGB’nin eski bir çalışanı tarafından kurulan bir Rus siber güvenlik şirketi O.A.O. Infotecs’in Almanya’da yan kuruluşunun üye olduğu söz konusu derneğin kurulmasına yardımcı olduğu iddia edildi.
Bu arada, Faeser ve Schönbohm’un 13 Ekim’de yapılması planlanan BSI’nin 2022 faaliyetlerine ilişkin ortak basın toplantısı iptal edildi.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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