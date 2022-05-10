Almanya: Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının çözümünde yer alacak
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna’nın Buça kentini ziyaret etti.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştirdi.
Buça’da Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova ile görüşen Annalena Baerbock, Ukrayna’da işlenen savaş suçlarının soruşturulması için destek sağlayacaklarını belirtti.
Baerbock, "Uluslararası toplum olarak delil toplayacağız. Almanya, Ukrayna’da işlenen savaş suçlarının çözümünde siyasi, mali ve personel açısından tam destek verecek" ifadelerini kullandı.
Baerbock, Buça’nın cinayetin, tecavüzün, işkencenin sembolü haline geldiğini belirterek, "Geride kalanların acısını ortadan kaldıramayız ancak adaleti sağlamak için elimizden geleni yapabiliriz. Hiç kimse işlediği suçların sonuçlarının olmayacağını düşünmemeli" dedi.
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