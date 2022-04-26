Almanya: Ukraynalı askerlere eğitim vereceğiz

26 Nisan 2022 Salı, 14:52

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ev sahipliğinde Almanya'da ABD'nin Ramstein üssünde düzenlenen Ukrayna'ya destek toplantısında konuşma yaptı. Christine Lambrecht, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlara da değindi.

Lambrecht, Ukrayna'yı bu acil durumda desteklediklerini vurgulayarak burada tek başına değil, birlikte hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.

UKRAYNALI ASKERLERE EĞİTİM VERİLECEK

Christine Lambrecht, Alman topraklarında Ukrayna askerlerine topçu sistemler konusunda eğitim vermek için Amerikalılarla çalıştıklarını ifade ederek, bunun yanı sıra Hollanda ile Ukrayna askerlerine obüsler hakkında eğitim vereceklerini ve mühimmat sağlayacaklarını belirtti.

GEPARD UÇAKSAVAR TANKLARI

Bakan Lambrecht, yıllardır yapılan tasarruf dolayısıyla Alman ordusunun imkanlarının sınırlı olduğunu yineledi. Labrecht, bu sebeple Ukrayna'nın doğrudan şirketlerden silah almasını desteklediklerini belirterek, Almanya'nın dün, Ukrayna'ya Gepard tipi uçaksavar tankların verilmesine imkan sağlamak için karar aldığını aktardı.

'ALMANYA OLUŞAN BOŞLUĞU DOLDURACAK'

Christine Lambrecht, Ukrayna'nın ağır silahlar alması için Avrupa'nın doğusundaki ülkelerle "halka değişimine" giriştiklerini ifade ederek, bu girişimle Avrupa'nın doğusundaki ülkelerin eski Sovyetler Birliği'nde üretilen silahları Ukrayna'ya vereceklerini, Almanya'nın da bu ülkelerde oluşan boşluğu dolduracağını kaydetti.