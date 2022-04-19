Almanya: Ukrayna'ya mali yardım sağlayacağız
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'yı mali olarak yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.
Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlarda bulundu. Yardım eden ülkelerin başında gelen Almanya'dan yeni destek açıklaması geldi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın kendi stoklarından teslim edebileceği maksimum silah sayısına pratik olarak ulaşmış olduğunu ve bunun yerine Ukrayna'yı askeri ve mali olarak desteklemeye devam edeceğini söyledi.
'GEREKLİ FONLAR SAĞLANACAK'
Olaf Scholz, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahlar arasında tanksavar silahları ve hava savunma sistemleri olduğunu belirterek, "Satın alma için gerekli fonları sağlayacağız. Amaç, Ukrayna ordusunu Rus saldırısını püskürtebilecek şekilde güçlendirmektir" dedi.
Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya gelişmiş Leopard tanklarını teslim edip etmeyeceği sorusuna yönelik Berlin ve Batılı müttefiklerinin, Ukraynalıların kullanmayı bildikleri silahları teslim etmenin daha mantıklı olduğu sonucuna vardıklarını söyledi.
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