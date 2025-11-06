Almanya’yı sarsan olay: Gamalı haçlar insan kanıyla çizildi

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau-Lamboy kentinde, onlarca araç, posta kutusu ve bina duvarı insan kanıyla boyandı. Olay yerinde nazi sembolü olan gamalı haçların da çizildiği bildirildi.

Polis, çarşamba akşamı saat 22.40 sularında bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gitti. Sürücü, park halindeki aracının motor kaputunda kanla çizilmiş bir gamalı haç fark etti.

Kısa süre içinde çevrede yapılan incelemelerde, yaklaşık 50 araç, çok sayıda posta kutusu ve bina duvarının aynı şekilde kanla boyandığı ortaya çıktı.

Yetkililer, olay yerinde bulunan kırmızımsı sıvının ön test sonuçlarına göre insan kanı olabileceğini açıkladı. Kanın nereden geldiği ise henüz bilinmiyor.

Polis, olayla bağlantılı yaralanmış bir kişiye dair herhangi bir iz bulunmadığını bildirdi.

Polis, olayda anayasa karşıtı sembollerin kullanılması nedeniyle soruşturmayı devlet güvenlik birimi (Staatsschutz) ile birlikte yürütüyor.

Saldırıların neden ve amacına dair herhangi bir bilgi bulunmadığı, ancak olayın “son derece sıra dışı ve rahatsız edici” olarak değerlendirildiği belirtildi.

Polis, “Bu vandallığın arkasındaki motivasyonu ve kanın kaynağını belirlemek için” bölgede incelemelerini sürdürüyor ve vatandaşlardan bilgi paylaşmalarını istiyor.