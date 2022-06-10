Almanya’da 2021'de 19 bin 95 Suriyeli Alman vatandaşlığına geçti

10 Haziran 2022 Cuma, 14:05

Federal İstatistik Ofisinden yapılan açıklamada, 2021’de 131 bin 595 yabancının Alman vatandaşlığına geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 2020'ye göre, 2021'de Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısının yüzde 19,8 arttığı ifade edildi.

2021'de Alman vatandaşlığına geçişte 19 bin 95 ile Suriyelilerin ilk sırada olduğu kaydedilen açıklamada, bu sayının 2020'e göre 3 kat daha fazla olduğu aktarıldı.

Fazla sayıda Suriyelinin Alman vatandaşlığına geçmesinin 2014-2016 yaşanan göçle ilgili olduğu aktarılarak, Alman vatandaşlığına geçiş koşullarını yerine getiren Suriyelerinin sayısının arttığı kaydedildi.

Açıklamada, Alman vatandaşlığına geçen Suriyelerinin ortalama 6,5 yıl Almanya'da ikamet ettiği belirtildi.

Alman vatandaşlığına geçenler arasında ikinci sırada 12 bin 245 ile Türklerin yer aldığı belirtilen açıklamada, 6 bin 920 ile Romanyalılar, 5 bin 490 ile Polonyalılar ve 5 bin 45 ile İtalyanların takip ettiği bildirildi.