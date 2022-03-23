Almanya'da artan akaryakıt fiyatlarını protesto eden kamyon şoförlerine "suç duyurusu"

23 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

Almanya'da artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için geçen haftadan beri çeşitli eylemlere katılan kamyon şoförlerine, otobanda trafiği engelleyip çeşitli kazalara neden oldukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, otoyollarda trafiğin yavaşlatılmasının hayati tehlike oluşturduğu ve sorumlular hakkında cezai takibat başlatılacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Kamyon şoförleri artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek amacıyla geçen hafta ülkenin önemli otoyollarından A2'de, Dortmund-Nordost bölgesinde protesto gösterisi düzenleyerek trafiği yavaşlatmış, bunun sonucunda 3 trafik kazası meydana geldiği iddia edilmişti.

Artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek amacıyla bazı dernekler "salyangoz haftası" sloganıyla üyelerinin otoyollardaki trafiği yavaşlatacağı duyurusunda bulunmuştu.

Son bir haftadan beri artan protestoların, gelecek günlerde de ülkenin çeşitli eyaletlerindeki şehirlerde devam etmesi bekleniyor.