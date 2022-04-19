Almanya’da bir evde 4 kişi ölü bulundu

Almanya'da bir evde yaşları 32 ila 72 arasındaki 4 kişi ölü bulundu. İlk bulgulara göre 4 kişinin şiddet sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

AA
19 Nisan 2022 Salı, 17:52
Almanya’da bir evde 4 kişi ölü bulundu
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Almanya'da Saksonya eyaletinin Chemnitz kentindeki bir evde 4 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Chemnitz Savcılığı ile Emniyet Müdürlüğünün yaptığı ortak açıklamada, dün akşam Mittelbach semtindeki bir evde yaşları 32 ila 72 arasındaki 2'si kadın 4 kişinin cansız bedenin bulunduğu ifade edildi.

İlk bulgulara göre 4 kişinin şiddet sonucu hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bu kişilerin ölü bulundukları evde yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada Chemnitz polisinin savcılıkla yakın koordinasyon içinde olaya ilişkin soruşturma başlattığı ifade edildi.


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